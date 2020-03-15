وزارة التعليم العالي تأمر بتوقيف تنقل الأساتذة والطلبة إلى الخارج بسبب كورونا

طالبت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، رؤساء الندوات الجهوية الجامعية ومدراء مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، بتوقيف تنقل الأساتذة والطلبة إلى الخارج.

وجاء في تعليمة للوزارة: “يشرفنا أن نطلب منكم توقيف فورا وإلى غاية إشعار آخر، تنقل الأساتذة والطلبة إلى الخارج، في إطار البرامج الوطنية للحركية أو البرامج التعاونية”.

كما طالبت الوزارة، بإلغاء اللقاءات ذات الطابع الدولي، وتلك الخاصة بإستقبال الأساتذة والطلبة الأجانب المشاركين في نشاطات بيداغوجية أو علمية أو ثقافية أو تعاونية.

ويأتي ذلك، في إطار تعزيز اجراءات الوقاية من فيروس كورونا، لتفادي تفشي عدوى الفيروس وانتشاره على مستوى الحرم الجامعي والاقامات الجامعية.