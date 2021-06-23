وزارة التعليم العالي تتجه نحو إنشاء وكالة ضمان الجودة والاعتماد

قال بوعلام السعيداني، المدير العام للتعليم العالي، إنه يتم حاليا، مراجعة القانون الخاص بوزارة التعليم العالي لتكييف نظام “أل.أم.دي” مع المعايير الدولية. وأوضح السعيداني أن بعد 20 عاما من العمل، يستحق هذا القانون مراجعة كاملة وعميقة”.

ومن أحد التدابير الرئيسية المنصوص عليها في المراجعة للقانون هو إنشاء وكالة اعتماد وضمان الجودة حسب المعايير الدولية. وستتمتع الوكالة بالاستقلالية التامة، حيث ستكون مسؤولة عن تقييم قطاع التعليم العالي –يضيف المتحدث-.

وأشار المسؤول ذاته، للاذاعة الوطنية، إلى أن الوكالة ستسعى لدعم المعايير الدولية، وبذلك سيتمكن قطاع التعليم العالي من تلبية المعايير العالمية.