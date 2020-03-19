وزارة التعليم العالي تحث الأساتذة على وضع الدروس عبر الخط لإتاحتها للطلبة

أمرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تعليمة إلى كل رؤساء المؤسسات الجامعية،بعنوان وضع الدعائم البيداغوجية عبر الخط لاتاحتها للطلبة.

وجاء في التعليمة الممضية من طرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي،أنه على ضوء الوضعية الوبائية التى تمر بها البلاد حاليا.

والمعلن عنها من طرف منظمة الصحة العالمية،إتخذت الوزارة مجموعة من التدابير لمواجهتها والتي فرضت عليها اللجوء إلى التعليم عبر الخط.

وشددت التعليمة على ضرورة مراعاة المحتوى الأكاديمي من خلال تعويض دروس المحاضرات والأعمال الموجهة والأعمال التطبيقية الحضورية بمثيلاتها عبر الخط.

أو عبر وضع الدعائم البيداغوجية عبر الخط من شان هذه الدعائم ضمان التواصل الدائم بين الأستاذ والطالب.

وجعلها أيضا في متناول جميع الطلبة على المستوى الوطني.

وأكدت التعليمة أن الأمر يتعلق بمبادرة تتطلب تجند كافة الأسرة الجامعية حول هذا النمط من التعليم.

حيث أن إستغلال الجوانب الإيجابية للرقمنة وإستخدام تكنولوجيا الإعلام والإتصال،من شأنه أن يشكل العناصر الأساسية البارزة في سير جامعة الغد.