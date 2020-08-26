وزارة التعليم العالي تحدد الأحكام الاستثنائية للسنة الجامعية 2019-2020

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأحكام الاستثنائية المرخص بها في مجال التسيير والتنظيم البيداغوجيين والتقييم و انتقال الطلبة في ظل جائحة كورونا برسم السنة الجامعية 2019-2020.

حضور الطلبة للمحاضرات أو التطبيقات غير إلزامي، تقييم الطلبة يمكن أن يجرى حضوريا أو عن بعد أو الأعمال المنجزة من طرف الطلبة، في حالة غياب الطالب عن الامتحان يمنح له الحق في إجراء امتحان بديل، يتم الانتقال من الأولى ليسانس إلى الثانية إذا تحصل الطالب على مجموع 30 رصيد مع خصم أرصدة المواد غير المنجزة بغض النظر عن توزيعهم بين السداسيين.

يتم الانتقال من الثانية ليسانس إلى الثالثة إذا تحصل الطالب على مجموع 90 رصيد مع خصم أرصدة المواد غير المنجزة دون الاعتماد على المواد الأساسية المتبقية ويتم الانتقال من الأولى ماستر إلى الثانية ماستر إذا تحصل الطالب على مجموع 45 رصيد مع خصم أرصدة المواد غير المنجزة دون الأخذ بعين الاعتبار بالمواد الاساسية المتبقية.

يسمح بالتعويض بين الوحدات التعليمية لطلبة سنة أولى ماستر، لا تأخذ بعين الاعتبار النقطة الإقصائية للمادة في السداسي الثاني بالنسبة للمدارس العليا، لا يعد الرسوب في السداسي الثاني تأخرا بيداغوجيا.