وزارة التعليم العالي تدعو حاملي شهادة البكالوريا الجدد إلى تلقي اللقاح

دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المؤسسات الجامعية التي لم تشرع بعد في عملية تلقيح الأساتذة والطلبة. إلى تسريع وتيرة التنسيق مع مديريات الصحة على مستوى الولايات من اجل ضبط برامج التلقيح لفائدة أعضاء الأسرة الجامعية.

أما بالنسبة للطلبة حاملي شهادة البكالوريا الجدد، فأشارت الوزارة أنه يتعين عليهم التحضير. بما يسمح لهم بتلقي اللقاح خلال فترة التسجيلات النهائية التي ستنطلق يوم 4 سبتمبر المقبل. واستغلال فترة إعادة التسجيل الخاصة بالطلبة الآخرين للغرض ذاته.