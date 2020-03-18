وزارة التعليم العالي تدعو رؤساء المؤسسات الجامعية لوضع الدعائم البيداغوجية

دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رؤساء المؤسسات الجامعية لوضع الدعائم البيداغوجية عبر الخط.

وأفادت الوزارة، في مراسلة وجهتها إلى رؤساء المؤسسات الجامعية، بضرورة مراعاة المحتوى الأكاديمي من خلال تعويض دروس المحاضرات والأعمال الموجهة والأعمال التبيقية الحضورية بمثيلاتها عبر الخط، أو عبر الدعائم البيداغوجية عبر الخط.

وأكدت الوزارة أنه من شأن هذه الدعائم ضمان التواصل الدائم بين الأستاذ والطالب.

ودعت إلى جعلها في متناول جميع الطلبة على المستوى الوطني.

وأضافت الوزارة في مراسلتها أن المبادرة تتطلب تجنيد كافة الأسرة الجامعية حول هذا النمط من التعليم.

مشيرة أن استغلال الجوانب الإيجابية للرقمنة واستخدام تكنولوجيات الإعلام والإتصال من شأنه أن يشكل العناصر الأساسية البارزة في سير جامعة الغد.