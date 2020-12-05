وزارة التعليم العالي تصدر بيانا بخصوص التسجيلات في الماستر

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بيانا بخصوص التسجيلات في الماستر.

وجاء في البيان “نبهنا الطلبة من ان بعض المؤسسات اعتمدت الطريقة الكلاسيكية في استقبال ملفات الراغبين الالتحاق للدراسة بالماستر”.

وأشارت وزارة التعليم العالي من أنه جرى تتببيها من طرف الطلبة عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وهو الأمر الذي لا يتماشى والسياسة المنتهجة من طرف الوزارة، والتي تسعى الى تعميم الرقمنة في مختلف النشاطات القطاع.

وفي هذا الصدد، ستتدخل المصالح التقنية بمديرية شبكات وأنظمة الإعلام والاتصال الجامعية على مستوى وزارة التعليم العالي.

وهذا لمرافقة هذه المؤسسات الجامعية، بوضع تطبيق لمساعدتها للقيام بهذه العملية، إيداع ملفات المترشحين للماستر رقميا.

وكذا تيسيرا للطلبة وتسهيلا لهم وتخفيف اعباء التنقل عنهم، لا سيما في هذه الظروف الصحية الصعبة.

وطمأنت الوزارة الطلبة الراغبين في المشاركة في مسابقة الترتيب والتوجيه، للتسجيل في الدراسات العليا الطور الثاني بعنوان السنة الجامعية 2020/2021.

واشارت ان هذه العملية سيتم تمديدها ابتداء من يوم غد الأحد، لتمكين كل الراغبين من اتمام ملفاتهم للمشاركة في ظروف معقولة.

وأكدت أن هذه العملية هي لا مركزية تجري على مستوى المؤسسات الجامعية والتي ستتم رقميا ولا علاقة لها بالبروغرس.