وزارة التعليم العالي تصدر بيانا حول التكوين في مرحلة الدكتوراه

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بيان توضيحي بخصوص شروط الالتحاق بالتكوين في مرحلة الدكتوراه برسم السنة الجامعية 2020-2021.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي انه سيتم توسيع الترشح للمشاركة في المسابقات الدكتوراه بالنسبة للطلبة الحاملين لشهادة الماستر او اي شهادة أجنبية معترف بها.

وقال البان ان الالتحاق بالتكوين في مرحلة الدكتوراه برسم السنة الجامعية 2020-2021 يخضع لأحكام النصوص القانونية والتنظيمية ذات الصلة.

وتبع لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وتحسبا لفتح عروض التكوين في الدكتوراه برسم السنة الجامعية 2020-2021، تعلم وزارة التعليم العالي و البحث العلمي الطلبة الحاملين لشهادة الماستر او اي شهادة أجنبية معترف بها انه سيتم توسيع الترشح للمشاركة في المسابقات المنطمة لهذا الغرض.