وزارة التعليم العالي تضع حساب G-suite لمنع دخول الغرباء للإقامات الجامعية  

الوطني
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وزارة التعليم العالي تضع حساب G-suite لمنع دخول الغرباء للإقامات الجامعية   صورة من الأرشيف
بقلم نوال زايد

 وضعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتنسيق مع الديوان الوطني للخدمات الجامعية، أرضية رقمية خاصة تخص الطلبة المستفيدين من الاقامة الجامعية.

حيث يتم إجبارهم بالتسجيل على حساب G-suite  وادخال البيانات الخاصة بهم لتمكينهم من حجز مكان في الاقامات الجامعية .

ويهدف هذا الاجراء الى القضاء على دخول الأشخاص الغرباء داخل الإقامات الجامعية وتنظيمها حماية للطلبة .

وحسب المعلومات التي تحوز عليها “النهار أون لاين”، أن النظام لا يقبل أي حساب آخر غير G-suit، و إذا كان هناك خطأ في البيانات المدخلة فيمكن تعديلها من خلال رابط مخصص لهذا الغرض.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=879138

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