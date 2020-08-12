وزارة التعليم العالي تطبق تعليمات الرئيس.. وتوسع الترشح لمناصب الدكتوراه

شرعت وزارة التعليم العالي والبحث لعلمي في تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون فيما يخص المشاركة في مسابقة الماستر والدكتوراه.

واعلمت الوزارة من خلال مراسلة الطلبة المعنيين من حاملي شهادة الماستر او اي شهادة اجنبية معترف بها انه سيتم توسيع الترشح للمشاركة في المسابقات المنظمة عبر المؤسسات الجامعية .

وحددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جملة من الشروط للالتحاق بمنصب الدكتوراه ، من بينها ضرورة استجابة المناصب المفتوحة للاحتياجات البيداغوجية والعلمية والاجتماعية والاقتصادية للبلاد.

إضافة إلى وجوب توفر أساتذة من المصف العالي في التخصص المطلوب فتحه وكذا وجود لجنة خاصة بالتكوين في الدكتوراه مع وجوب توفر الشروط المادية اللازمة من مخابر بحث وتجهيزات علمية للعلوم التجريبية .

ومن بين الشروط ايضا توفير التخصص العلمي وفضاء عمل كاف لكل طالب دكتوراه مع منع تمكين الحاصلين على شهادة الماستر في نفس الفرع من المشاركة في المسابقة دون مراعاة التخصص.

كما يجب يكون عرض التكوين في الدكتوراه مودعا من قبل أستاذ من المصف العالي وذو طابع وطني محدد للتخصص.

أما بخصوص عدد المناصب المفتوحة إضافة الى خضوع المشروع المقترح للدراسة من قبل الهيئات العلمية للمؤسسة الجامعية وضبط قائمة مؤسسات التعليم العالي المؤهلة لتنظيم التكوين في الدكتوراه.

ويمنح التأهيل لمدة ثلاث سنوات اضافة الى تنظيم الالتحاق بالتكوين في طور الدكتوراه على

أساس المسابقة بالنسبة للمترشحين الحائزين شهادة الماستر أو اي شهادة أجنبية معترف بمعادلته