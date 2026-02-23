وزارة التعليم العالي تطلق مشروع إعداد الدروس المرجعية لطلبة الليسانس 

أعلنت وزارة التعليم العالي و البحث العلمية عن إطلاق مبادرة وطنية. لإعداد الدروس المرجعية الخاصة بالمواد والوحدات التعليمية الأساسية. الموجهة لطلبة السنوات الجامعية الأولى والثانية والثالثة. وذلك في إطار مساعيها الرامية إلى تحسين جودة التعليم العالي. وتعزيز توحيد المضامين البيداغوجية عبر مختلف المؤسسات الجامعية.

وتهدف هذه المبادرة إلى وضع مراجع تعليمية موحدة تُعتمد كدعامة. أكاديمية للطلبة والأساتذة على حد سواء، بما يسهم في رفع المستوى. العلمي وضمان تكافؤ التكوين بين الجامعات، إضافة إلى دعم المقاربة الحديثة في التدريس. القائمة على الجودة والانسجام في البرامج التعليمية.

ودعت الوزارة الأسرة الجامعية، لاسيما الأساتذة والباحثين. إلى المساهمة بأعمالهم العلمية والبيداغوجية، من كتب جامعية ودروس منظمة ومراجع تعليمية، مع تثمين الخبرة المتراكمة التي اكتسبوها في مجال التدريس والتأطير العلمي، باعتبارها ركيزة أساسية. لإنجاح هذا المشروع الوطني.

وأكدت أن هذه المساهمات ستشكل قيمة مضافة حقيقية من خلال إثراء المحتوى المعرفي وتطوير أدوات التعليم. بما يعزز مكانة الجامعة الجزائرية ويرسخ جودة التكوين. الأكاديمي وفق المعايير الحديثة المعتمدة دولياً.