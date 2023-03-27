وزارة التعليم العالي تطلق منصة “إسألني” لتلاميذ البكالوريا

تطلق غدا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منصة خاصة بتلاميذ التعليم الثانوي. خاصة للمقبلين على امتحان البكالوريا.

وقد تم اختيار اسم “إسألني” على المنصة التي سيتم إطلاقها إلى جانب خمس منصات اخرى ،تتمثل في منصة موجهة الطلبة الدكتوراه من اجل متابعة التكوين الاولي، ومنصة خاصة بمتابعة إستثمارات القطاع ،والسادسة والاخيرة خاصة برقمنة المكتبات الجامعية.

هذا وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي قد وعد بتقديم منصات رقمية كل شهر تخص القطاع وتساهم في رقمنته.