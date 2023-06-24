وزارة التعليم العالي تطلق 11 منصة رقمية جديدة

أطلقت اليوم السبت، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، 11 منصة رقمية. في اطار تنفيذ المخطط الرئيسي الرقمي للتعليم العالي والبحث العلمي.

وقال الوزير في التصريح الصحفي الذي أدلى به على هامش اطلاق هذه المنصات أن الرقمنة هي العمود الفقري لفعالية التعليم والبحث العلمي والحكامة .

وأضاف الوزير أن المنصات الرقمية هذه تدخل في مجال تحقيق 0 ورقة وتقوية الحكامة سواء كان في جاذبية مؤسسات التعليم العالي أو وحركية الاساتذة والطلبة.

ومن بين المنصات التي تم اطلاقها قال الوزير ان عدد منها متعلق بالخدمات الاجتماعية. والتي تشمل عدد الوجبات التي يتم تقديمها وكذا مراقبة دخول وخروج الطلبة على مستوى الاقامةالجامعية.

كما تم اطلاق منصة اخرى وهي عبارة عن “روبوت” للمحادثة بين الوالجين الجدد الى قطاع التعليم العالي مع كل المستخدمين.

واشار الوزير ان هذا الانجاز وهو الأول من نوعه الذي تقوم به الوزارة. خاصة انه يستند على الذكاء الاصطناعي ،بمساءلة هذا الجهاز والاجابة عن الانشغالات .