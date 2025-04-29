وزارة التعليم العالي تطلق 5 منصات رقمية جديدة

أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة، على إطلاق خمس (5) منصات رقمية جديدة.

وحسب منشور للوزير بداري، المنصة الأولى تمثلت في المستشار الرقمي الخاص، وهو نظام محادثة باستعمال الذّكاء الاصطناعي. مبني على نموذج لغوي كبير، يقوم بتوفير استفسارات موثوقة وسلسلة حول جميع الوثائق التّنظيميّة لوزارة التّعليم العالي. والبحث العلمي، كما يتولى مهمة البحث في آلاف الوثائق والمستندات بسرعة فائقة، ويسهّل الوصول إلى النّصوص القانونيّة.

منصّة (#ELHAL): Algerien Heaper Articles en ligne ، وهي منصّة رقمية خاصّة بإتاحة الموارد العلميّة المخزّنة. في المؤسّسات الجامعّية الجزائرية من خلال البحث في المستودعات المؤسّساتية. لدى الجامعات (D SPACE) وتحميلها، واستغلال نتائج البحث من الأطروحات، المذكرات. وكذلك المقالات البحثية وغيرها من الانتاجات العلميّة، ممّا يعزّز مرئيّة الأبحاث العلميّة الجزائريّة.

بالإضافة إلى منصّة حاضنة Hadhina، والتي تهدف إلى توحيد أدوات إدارة الحاضنات، تسهيل متابعة المشاريع. تعزيز التعّاون بين المحتضنين والموجهين وتوفير مؤشرات أداء دقيقة وفورية، كمَا تُوَفِّر المنصّة بيئة رقمية شاملة لتحسين مرافقة الشّركات الناشئة في الوسط الأكاديمي، ومواكبة متطلّبات الابتكار وجودة المتابعة.

أما منصّة تقييم الدروس عبر الخطّ، فهي تهدف إلى تسهيل الانتقال نحو التّعليم الرقمي من خلال توفير أدوات وتقنيات مبتكرة لتقييم جودة الدروس عبر الإنترنت. تسعى المنصّة إلى ضمان تقديم محتوى تعليمي متميز يتناسب مع المعايير الأكاديمية ويضمن تحقيق الأهداف التعليمية بكفاءة. كما تركز على تطوير مهارات الأساتذة والفاعلين الجامعيين في استخدام التقنيات الحديثة لإدارة الدروس عبر الإنترنت بشكل فعال.

وآخرها، تطبيق مراقبي النّقل الجامعي (mybus_controller)، وهو تطبيق جديد مضاف إلى تطبيق حافلتي (mybus) يهدف إلى تعزيز الرقابة على تسجيل حضور حافلات النّقل الجامعي سواءً من طرف مديريّات الخدمات الجامعيّة أو من طرف الدّيوان الوطني للخدمات الجامعيّة بهدف إعطاء مصداقيّة أكثر لتطبيق حافلتي من ناحية أوقات الانطلاق وحالة الحافلة بخصوص انطلاقها.

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