وزارة التعليم العالي تطمئن.. التدريس في الجامعات مستمر

أصدرت وزارة التعليم العالي بيانا، مساء اليوم الأحد، تضمن توضيحا بشأن ما تم تداوله بعد بيان سابق نشر أمس السبت، حول الإجراءات الوقائية بسبب فيروس كورونا.

وقالت وزارة التعليم العالي بشأن مراسلة يوم أمس السبت، إنه التدريس مستمر بشكل عادي على مستوى كل الجامعات والمراكز الجامعية والمدارس العليا وباقي المؤسسات تحت الوصاية.

وشدد بيان وزارة التعليم العالي على أن “التدريس عبر الخط هو آلية ضِمْن مخطط رقمنة القطاع يسمح بالتعليم عن بعد”، مضيفة أن تلك الآلية “تساهم أيضا في تطبيق الإجراءات الوقائية المذكورة أعلاه وغايتها تسهيل التواصل بين الطلبة والأساتذة لضمان التغطية التامة للمحتوى البيداغوجي”.