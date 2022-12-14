وزارة التعليم العالي تطمئن خريجي المدارس العليا لهذا السبب

طمأنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، طلبة المدارس العليا، بعد الشائعات التي صاحبت قرار ترسيم أكثر من 59 ألف أستاذ متعاقد.

وقالت الوزارة في رسالة وجهتها إلى المدرسة العليا بالقبة، أن حق الطلبة المتخرجين من المدارس العليا مكفول. وفق القرار المبرم بينهم وبين وزارة التربية.

وأكدت الوزارة أن الأولوية في التوظيف تبقى دائما لخريجي المدارس العليا، في الطورين المتوسط والثانوي.

هذا وقد قدم طلبة المدارس العليا استفسارات للإدارة، حول امكانية إستبعادهم بسبب قرار الإدماج الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية عبد المحيد تبون.

وبدورها راسلت المدرسة وزارة التعليم العالي التي أكدت انه سيتم الحفاظ على نفس نمط التوظيف الذي كان معمولابه السنوات الماضية. وهذا بالنظر الى العقود التي يتم إبرامها بين الطالب ووزارة التربية الوطنية.

للإشارة فإن التوظيف في الخمس السنوات الماضية كان مقتصرا فقط على خريجي المدارس العليا. أين كانت لهم الأولوية في التوظيف، حيث يتخرج سنويا ما يقارب 3 آلاف طالب.