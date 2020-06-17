وزارة التعليم العالي: تعامل الأساتذة الباحثين مع المنظمات الأجنبية ممنوع  

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعليمة ثانية في ظرف شهر واحد تمنع من خلالها الأساتذة من التعامل مع المنظمات الأجنبية أو المشاركة في النداءات الدولية في المشاريع .

وجاء في التعليمة التي تحوز “النهار اونلاين” نسخة منها والموقعة من طرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي شمس الدين شيتور “لقد لفت انتباهي مرة أخرى إلى أن بعض الأساتذة الباحثين يشاركون مباشرة في النداءات الدولية للمشار يع أو أحيانا ينقلون البيانات الحساسة للشركاء الأجانب دون أن يحرصو أو يحتاطو للحصول على موافقة مسبقة من رئيس المؤسسة ولا حتى موافقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي”

واضافت التعليمة انه” يجب ان يدرك الجميع أن الأسباب تتعلق بالحفاظ على مصالحنا فان أي مشاركة في النداءات الدولية للمشاريع ونقل البيانات إلى الشركاء الأجانب سواء في إطار المبادرات الخاصة أو مشاريع التعاون أو الانخراط في البرامج أو الشبكات الدولية فهي تندرج ضمن مجال اختصاص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتي لا يمكن أن القيام بها الا بعهد موافقة الوصاية