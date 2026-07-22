وزارة التعليم العالي تعتمد تصنيفا جديدا للمجلات وتحذّر من النشر في المجلات المفترسة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تحيين القوائم الرسمية للمجلات العلمية الوطنية المصنفة ضمن الصنفين (أ) و(ب)، إلى جانب القوائم الخاصة بالمجلات والناشرين المفترسين، وذلك في إطار توحيد سياسة تصنيف المجلات العلمية الوطنية والارتقاء بجودة النشر الأكاديمي.

وأوضحت الوزارة، في بيان صادر عن المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، أن الباحثين والأساتذة والطلبة الباحثين يمكنهم الاطلاع على القوائم المحينة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمديرية، مؤكدة أن العمل بهذا التصنيف الجديد سيدخل حيز التنفيذ ابتداءً من 30 جويلية 2026، ويشمل جميع المقالات العلمية المرسلة للنشر ابتداءً من هذا التاريخ.

أكدت المديرية أن اعتماد المجلات العلمية ضمن الصنفين (أ) و(ب) يخضع لمعايير دقيقة، في مقدمتها عدم إدراج المجلة أو الناشر ضمن قوائم المجلات أو الناشرين المفترسين، إضافة إلى أن تكون المجلة مجانية ولا تفرض رسوماً على النشر، باستثناء المجلات المفهرسة في قاعدة Web of Science بالنسبة لمجلات الصنف (أ)، أو قاعدة Scopus بالنسبة لمجلات الصنف (ب).

وفي السياق ذاته، جددت المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي دعوتها إلى جميع الباحثين بضرورة التحقق من موثوقية المجلات العلمية قبل إرسال أبحاثهم للنشر، محذرة من الوقوع ضحية للمجلات الاحتيالية أو المختطفة (Hijacked Journals)، لما قد يترتب عن ذلك من آثار سلبية على المسار الأكاديمي والبحثي.

كما دعت الباحثين إلى الإبلاغ عن أي مجلة مشبوهة أو مستحدثة، قصد دراستها وإدراجها ضمن التحديثات الدورية للقوائم الرسمية، في خطوة تهدف إلى حماية الإنتاج العلمي الوطني، وترسيخ ثقافة النشر الرصين، وتعزيز مصداقية البحث العلمي في الجزائر.