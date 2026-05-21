وزارة التعليم العالي تعلن عن فتح الدورة 54 لترقية الأساتذة المحاضرين

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن افتتاح الدورة الرابعة والخمسين للجنة الجامعية الوطنية. الخاصة بالأساتذة المحاضرين “قسم أ”، الراغبين في الترشح للترقية وفق الشروط والمعايير القانونية المعمول بها.

وجاء في بيان لمديرية الموارد البشرية، اليوم الخميس أن هذه العملية تندرج في إطار تطبيق أحكام المادة 50. من المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 3 ماي 2008. والمتعلق بالقانون الأساسي للأستاذ الباحث، المعدل والمتمم.

وأوضح البيان، أن الأساتذة المحاضرين “قسم أ” الذين يثبتون خمس سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. يمكنهم إيداع ملفات ترشحهم للمشاركة في الدورة الجديدة. على أن تخضع الملفات لمعايير القبول العلمي المحددة حسب ميدان التكوين والتخصص. إضافة إلى تقييم الأعمال البيداغوجية والعلمية وفق شبكة تقييم معتمدة من طرف اللجنة الجامعية الوطنية.

وأكدت الوزارة، أن عملية إيداع ملفات الترشح ستكون حصرياً عبر المنصة الرقمية “PROGRÈS”. باستخدام البريد الإلكتروني المهني للمترشح، وذلك خلال الفترة الممتدة من الإثنين 25 ماي 2026 إلى غاية السبت 13 جوان 2026.

كما كشفت الوزارة عن الرزنامة الزمنية الخاصة بتنظيم الدورة. حيث ستتم المصادقة على ملفات الترشح من طرف مديري المؤسسات الجامعية بين 14 و18 جوان 2026. فيما ستجرى عملية تقييم الملفات من قبل خبراء اللجنة الجامعية الوطنية من 20 جوان إلى 6 جويلية 2026. ومن المقرر عقد المداولات الحضورية لرؤساء الفروع المختصة يوم 8 جويلية، على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم 9 جويلية 2026.

وفيما يتعلق بالطعون، أوضحت الوزارة أن المنصة الرقمية ستفتح لاستقبال الطعون من 9 إلى 14 جويلية. بينما ستتم دراسة الملفات المعنية من 15 إلى 21 جويلية. ليتم الإعلان النهائي عن النتائج بعد دراسة الطعون يوم 22 جويلية 2026.

