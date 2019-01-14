وزارة التعليم العالي تعلن عن مسابقة وطنية للتكوين الإقامي بالخارج

الوطني
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وزارة التعليم العالي تعلن عن مسابقة وطنية للتكوين الإقامي بالخارج
بقلم نويس عبد الجلال

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تنظيم مسابقة وطنية عن طريق إجراء إختبارات كتابية  للترشح للقبول في برنامج  التكوين الإقامي بالخارج.

وحسب بيان الوزارة، يستفيد منه الطلبة المتفوقين الأوائل في الدفعة على مستوى مؤسسات التعليم العالي، والتي من المزمع إجراءها بتاريخ 2 مارس القادم.

ودعت الوزارة، في بيانها الطلبة المعنيين للتقرب من مؤسساتهم التعليمية الأصلية للإطلاع على المعلومات الخاصة بالشروط والمعايير البيداغوجية والعلمية.

للقبول في برنامج التكوين الإقامي بالخارج في طور ما بعد التدرج وكذا الشعب المقبولة.


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