وزارة التعليم العالي تفتح الترشيحات لبرنامج التكوين بالخارج

من بين الشروط عدم تعدي المترشح سن 27 سنة لطلبة دكتوراه.. و23 لطلبة الليسانس

تنظيم مسابقة كتابية للمتفوقين يوم 2 مارس القادم

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن فتح مجال الترشيحات للقبول في برنامج التكوين بالخارج في إطار البرنامج الوطني الاستثنائي، وذلك لفائدة الأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين الذين يُحضرون لأطروحة الدكتوراه، على أن يتم تنظيم مسابقة بالنسبة للطلبة المتفوقين في دفعاتهم.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى «النهار»، فإن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أعلمت الطلبة المتفوقين الأوائل في الدفعة على مستوى مؤسسات التعليم العالي، بتنظيم مسابقة وطنية عن طريق إجراء اختبارات كتابية للترشح للقبول في برنامج التكوين الإقامي بالخارج يوم السبت 2 مارس.

ودعت الوزارة طلبة الدكتوراه الذين تتوفر فيهم شروط القبول في برنامج التكوين الإقامي بالخارج إلى «تقديم ترشيحاتهم لدى المؤسسة الأصلية».

وحددت الوزارة، الشروط التي يجب أن تتوفر في الطلبة المترشحين للتكوين الإقامي في الخارج، أن يكون المترشح مرتبا حسب المعدلات العامة المحصل عليها خلال المسار الجامعي من دون إعادة السنة في نفس مسار التكوين.

وألا يتعدى سن المترشح 27 سنة بالنسبة للحائزين على شهادة دكتوراه في الطب، و23 للحاصلين على شهادة الليسانس و25 سنة للحائزين على شهادة «الماستر» وشهادة مهندس دولة وشهادة مهندس معماري أو شهادة دكتور بيطري ودكتور في طب الأسنان ودكتور في الصيدلة.

كما قررت الوزارة إخضاع المترشحين المذكورين لمسابقة كتابية وفق الإجراءات المعمول بها أو مسابقة عن طريق دراسة الملفات أو الانتقاء عن طريق لجنة تنشأ لهذا الغرض، في حالة توفر فرص جديدة للتعاون بعد فترة تنظيم المسابقة.

وحسب القرار، يتم انتقاء الطلبة غير الأجراء الذين هم بصدد تحضير أطروحة الدكتوراه بعد، دراسة ملفاتهم من قبل المجالس العلمية لمؤسسات تسجيلهم في الأطروحة ومن قبل اللجان الخاصة التي تنظمها الندوات الجهوية للجامعات.

تجدر الإشارة إلى أنه «تم تزويد المؤسسات الجامعية ومراكز البحث التابعة لقطاع التعليم العالي بالشروط القانونية وشروط القبول ومكونات ملف الترشح وآجال تقديم الترشحات وكيفية انتقاء الملفات على مستوى المؤسسات الأصلية، والندوة الوطنية للجامعات والندوات الجهوية للجامعات ولجنة الخبراء لدى اللجنة الوطنية للتكوين وتحسين المستوى بالخارج».