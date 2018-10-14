وزارة التعليم العالي تفند كل التأويلات بخصوص الماستر

فندت وزرارة التعليم العالي والبحث العلمي، كل ما تناولته وسائل الإعلام المحلية في الأيام الأخيرة، حول نظام “progres” الذي يخص عملية تسجيل شهادة الماستر بالنسبة للطلبة الجامعيين الحاصلين.

وقالت الوزارة حسب البيان التوضيحي الذي نشر على الصفحة الرسمية بالفايسبوك، جاء لرفع التأويل والإلتباس حول سير عملية التسجيل عبر البرنامج الرقمي.

المستحدث والذي يندرج في إطارالعصرنة ورقمنة الولوج إلى المرفق العمومي، وتحقيق مبدأ الإنصاف والشفافية أكثر.

وبخصوص الطلبات التي رفصت، أرجحت الوزارة ذالك لأسباب عديدة منها ملفات غير كاملة للمترشحين، أو إرتكاب أخطاء في الإستمارات.

أو عدم الإختيار أو تقديم إختيار واحد فقط من طرف المترشح، يضيف البيان.