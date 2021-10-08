وزارة التعليم العالي تقرر تغيير نظام مسابقة “الدكتوراه” 

فيما سيتم تطبيق النظام الجديد للتأهيل الجامعي بداية من 15 أكتوبر الجاري

النظام الجديد سيعطي مصداقية أكثر للمسابقة والرسائل المنجزة

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، عن تغيير جذري في مسابقة “الدكتوراه”، واعتماد طريقة جديدة تضمن إعطاء قيمة أكثر لهذه المسابقة التي تنظّم سنويا على مستوى الجامعات.

وقال الوزير إنه بداية من 15 أكتوبر الجاري، سيتم الاعتماد على النظام الجديد الخاص بالتأهيل الجامعي الذي يشارك فيه العديد من الأساتذة الجامعيون، كما شدد على ضرورة منح استقلالية التسيير للكليات والمعاهد مع وضع آليات للمتابعة والتقييم.

ولدى تقديمه توجيهات لمديري مؤسسات التعليم العالي في ختام أشغال الندوة الوطنية للجامعة المخصصة لتقييم التحضيرات النهائية المنظمة بجامعة وهران 1 “أحمد بن بلة”، أكد الوزير على ضرورة الحرص على استقرار المسؤولين في الجامعة وتفادي التغيرات غير المبررة.

وأمر بن زيان بالاستغلال الأمثل للفضاءات والهياكل والإمكانات المختلفة الموضوعة تحت تصرف المؤسسات، سواء في الجانب البيداغوجي أو الخدماتي، وإيلاء متابعة خاصة للعمليات المتعلقة بضمان الأمن المعلوماتي لتفادي الاختراق.

في السياق ذاته، دعا الوزير إلى عقلنة توزيع الأعباء البيداغوجية حسب الرزنامة الزمنية لتحديد الحجم الساعي القانوني، مع ترشيد اللجوء إلى الساعات الإضافية والأساتذة المشاركين.

وجدّد تأكيده على ضرورة الانتهاء من عمليات توظيف الأساتذة في المؤسسات الجامعية قبل نهاية شهر أكتوبر الجاري، حتى يباشرون عملهم مع بداية الدخول الجامعي، داعيا إلى التفتح على المحيط الدولي، من خلال إبرام اتفاقيات تعاون مع المؤسسات الجامعية والبحثية الأجنبية.

وحثّ عبد الباقي بن زيان، مديري المؤسسات الجامعية، على تشجيع المشاريع الهادفة لخلق مؤسسات ناشئة ابتكارية، ودعا إلى توفير فضاء اجتماعي ومحيط حياة لائق للطلبة بالإقامات الجامعية، لا سيما من حيث النظافة والإطعام، ومواصلة تكثيف عمليات التلقيح ضد فيروس “كوفيد – 19”.

يُذكر أنّ أشغال هذه الندوة عرفت مشاركة مديرين مركزيين في الوزارة ورؤساء مؤسسات التعليم العالي والخدمات الاجتماعية والشركاء الاجتماعيين وممثلي الطلبة غرب الوطن، كما جرى متابعتها عن طريق تقنية التحاضر عن بعد، بكل من الجزائر العاصمة وقسنطينة، ومديرو المؤسسات الجامعية لوسط وشرق الوطن.