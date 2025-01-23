وزارة التعليم العالي تقرر توسيع شبكة المدارس العليا للأساتذة

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي توسيع شبكة المدارس العليا. للأساتذة من خلال فتح نقاط تكوين جديدة على مستوى المدن الجامعية

وحسب مراسلة موقعة من طرف مدير التكوين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فإن هذا القرار جاء بتوجيهات،الوزير كمال بداري، وبالتشاور مع قطاع التربية الوطنية. المتعلقة بتغطية احتياجات هذا الأخير في مجال التأطير البيداغوجي. للمؤسسات التربوية في مختلف أطوار التكوين.

وطلبت الوزارة من رؤساء الجامعات أن توافيها بقائمة المؤسسات الجامعية التابعة لهم، والتي تتوفر على هياكل بيداغوجية وتأطير مناسب لاستحداث هذه المؤسسات، بما في ذلك إمكانية تحويل فضاءات بيداغوجية لهذا الغرض.

ويأتي هذا حسب المراسلة لتحضير المنشور الوزاري الخاص بتوجيه حاملي شهادة البكالوريا دورة 2025