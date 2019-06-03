وزارة التعليم العالي تقرر عدم احتساب غيابات الطلبة منذ تاريخ 22 فيفري

جمدت الملتقيات التي يشارك فيها أجانب

مسؤول البيداغوجيا بوزارة التعليم العالي: «إذا تم احتساب الغيابات فسيتم إقصاء 50 ٪ من الطلبة»

الاحتفاظ بـ 4 اختيارات في التسجيلات الجامعية للناجحين في «الباك»

أمرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رؤساء الجامعات بعدم احتساب غيابات الطلبة في المراقبة المستمرة ابتداء من 22 فيفيري.

كما أمرتهم بتجميد كل الملتقيات والمؤتمرات التي يشارك فيها طرف أجنبي إلى غاية دراسة مضمونها من طرف المجالس العلمي على مستوى الوصاية وتقديم الموافقة أو الرفض.

وجهت وزارة العليم العالي والبحث العلمي تعليمات شفهية وكتابية لرؤساء الجامعات أهمها عدم احتساب غيابات الطلبة في المراقبة المستمرة.

وهذا بداية من الحراك الشعبي، وهذا بعدما لاحظت الوزارة أن عدد الغيايات لبعض الطلبة أكثر من عدد الساعات التي حضروها داخل الجامعات.

حيث جاء هذا القرار لتفادي العديد من الصدامات والمشاكل. وحسب مسؤول البيداغوجيا بوزارة التعليم العالي.

فإنه إن تم احتساب عدد الغيابات فإن 50 ٪ من الطلبة سيدخلون مجالس التأديب ويتعرضون للإقصاء من امتحان السداسي الثاني. من جهة أخرى.

وجهت الوزارة تعليمات إلى الجامعات بتجميد ومنع كل الملتقيات والنشاطات التي يشارك فيها طرف أجنبي.

وأكدت أن المجالس العلمية المتواجدة على مستوى وزارة التعليم العالي هي المخولة الوحيدة بقبول أو رفض النشاط العلمي أو المؤتمر.

وجاء في التعليمة «أن كل التظاهرات العلمية والملتقيات الدولية التي لها علاقة بطرف أجنبي وجب حتما أن تدرس في المجلس العلمي للمركز وتطرح على الوزارة الوصية للحصول على الموافقة.

ولا تعتبر مقبولة حتى تقبل من الوزارة الوصية». من جهة أخرى، أكدت وزارة التربية أن الخانات الخاصة باختيار الشعب للناجحين في امتحان البكالوريا.

تبقى كما هي مقدرة بأربع خانات من دون زيادة أو نقصان، حيث سيتم منح الطالب الحرية لاختيار التخصص الذي يراه مناسبا.

وهذا حسب المعدل المتحصل عليه في شهادة البكالوريا.

كما أكدت الوزارة أن عملية الطعن والتحويلات ستتم عن طريق نظام المعلومات الخاص بالتسجيلات الجامعية مع تحديد فترة زمنية معينة.

ويأتي هذا في الوقت الذي ستقوم فيه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأيام مفتوحة على الجامعات.

لكي يتعرف الناجح في الامتحان على أهم التخصصات الموجودة، والتي تناسب ميولاته ومستواه الدراسي.