وزارة التعليم العالي تكثف لقاءاتها مع الشركاء الاجتماعيين

أشرف الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، غوالي نور الدين، على عقد لقاء، أمس الأحد، ضم نقابات الاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والنقابة المستقلة للأساتذة الاستشفائيين الجامعيين.

يأتي هذا في إطار اللقاءات التشاركية الدورية التي دأب قطاع التعليم العالي والبحث العلمي على تنظيمها مع الشركاء الاجتماعيين المعتمدين بالقطاع.

كما أشرف على عقد لقاء ثان مع الجمعيات الطلابية، اليوم الاثنين، وسيشرف غدا الثلاثاء على عقد لقاء آخر مع نقابات العمال.

وجاءت اللقاءات قصد اطلاع الشركاء على ظروف تسيير إنهاء السنة الجامعية 2019-2020، وكذا التحضير للدخول الجامعي القادم 2020-2021.

وتتزامن هذه اللقاءات واستئناف الدروس في نمط التعليم عن بعد.

وقد جرت هذه اللقاءات في جو ساده نقاش ثري وبناء، حول الظروف التي يتم فيها استئناف التعليم عن بعد، والاستعداد للشروع في التعليم الحضوري بصفة تدريجية، من خلال تفويج الطلبة في دفعات تسمح باحترام البروتوكول الصحي بالمؤسسات التعليمية والاقامات الجامعية.

وقد قدمت شروحات حول الترتيبات التعليمية والصحيى وتوفير الامكانات المادية والوقاية من جائحة كورونا على مستوى كل المؤسسات وفق تطور الوضعية الصحية بكل مدينة جامعية.