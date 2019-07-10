كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطيب بوزيد، اليوم الأربعاء عن نتائج الإستطلاع الوطني حول تعميم اللغة الإنجليزية في الجامعة.

وكشفت النتائج الإستطلاع النهائية، أنّه تم التصويت بـ”نعم” بنسبة 94.4 %، فيما بلغت نسبة المصوتون بـ “لا” 5.6%.

وقد وصل مجموع المصوّتون سبعة وثمانون ألف و75 صوتا.

وفي ذات السياق، أكّد الوزير الطيب بوزيد أنّه فيما يخص الأجوبة على الأسئلة فقد تم بتمديدها لمدة أسبوع أخر.

وذلك قصد تحسين الرد و السماح لفريق ديوان الوزير بدراسة معظم الانشغالات و الرسائل، حسبما أبرزه بيان الوزارة.