وزارة التعليم العالي تلغي قرار تجميد التربصات العلمية نحو تونس والمغرب

ألغت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أمس الأحد، قرارها المتعلق بتجميد التربصات قصيرة المدى إلى كل من المغرب وتونس.

وطلبت الوزارة من رؤساء المؤسسات الجامعية، بإرسال التقارير التي ستكون موضوع تقييم معمق من قبل الوصاية والتي ستخضع إلى معايير جديدة سيتم إحداثها قريبا، في مراسلة لها.

وذلك من أجل تحسين مردودية هذا البرنامج، وزيادة مستوى الفعالية والأداء.

كما ذكرت الوزارة بالأهمية التي تقتضيها موافاتها في أقرب الآجال بتقارير التربصات الخاصة برسم سنتي 2017 و2018، والتي تمت بالبلدين المذكورين.

للإشارة، كانت الوزارة قد قررت تجميد التربصات الجامعية قصيرة المدى إلى تونس والمغرب، بصفة فورية دون توضيح الأسباب وراء القرار المفاجئ الصادر بتاريخ 11 نوفمبر الجاري.