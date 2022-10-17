وزارة التعليم العالي.. تمديد السنة الجامعية في هذه الحالة !

كشفت وزارة التعليم العالي، والبحث العلمي، اليوم الاثنين، عن إمكانية تمديد السنة الجامعية 2022-2023. وهذا إلى غاية يوم الخميس 27 جويلية 2023 كأقصى حد.

كما أوضحت وزارة التعليم العالي في بيان لها، أن الإجراء يخص المؤسسات التي عرفت تأخرا في انجاز الأعباء البيداغوجية والعلمية.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، عن رزنامة العطل الجامعية بعنوان السنة الجامعية 2022-2023.

كما أفادت، وزارة التعليم العالي، في بيان لها، إلى أن العطلة الجامعية لفصل الشتاء ستكون بداية من الخميس 22 ديسمبر إلى يوم السبت 7 جانفي 2023.

أما عطلة فصل الربيع، ابتداء من يوم الخميس 23 مارس إلى يوم السبت 08 أفريل 2023. وعطلة الصيف 8 جويلية على 2 سبتمبر 2023.

وأشرف، بتاريخ 17 سبتمبر من السنة الجارية، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، على افتتاح السنة الجامعية 2022-2023.

ويأتي الدخول الجامعي هذه المرة، بعد سنتين استثنائيتين، جراء وباء كورونا الذي يشهده العالم. حيث ستتميز السنة بالرجوع إلى النظام الحضوري المعمول به قبل ظهور الوباء.

ومن جهته، أعلن مدير جامعة هواري بومدين في باب الزوار بالعاصمة، عن الرجوع إلى التكوين في شعبة مهندس بتخصص الإعلام الآلي وعلوم والتكنولوجيا التي معدلها لا ينزل عن 17/20.

وثمّن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، سابقا، توجّه الجزائر نحو تعزيز الدراسات العليا والتكوين في مجال العلوم والتكنولوجيا.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية، أسدى الرئيس تبون تعليمات بالعمل على الرفع أكثر من نسبة التوجّه نحو التخصصات في مجال العلوم والرياضيات والتكنولوجيا.

مع ضرورة إصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي بشكل عميق وعصرنة الخدمات الجامعية.

ومنح الجامعة الدور الريادي كقاطرة للاقتصاد الوطني، من خلال مرونة إضافية لولوج اقتصاد المعرفة ومواكبة التحولات الاقتصادية، عبر العالم، لتساهم الجامعة في خلق الثروة وتكريس المنافسة وحرية الابتكار والإبداع.