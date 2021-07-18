وزارة التعليم العالي تمدّد عملية تجديد المنح إلى غاية 19 أوت المقبل

بسبب الوضعية الوبائية التي تمرّ بها البلاد

أمرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من الطلبة المعنيين بتجديد المنح الجامعية، بضرورة التقيّد بالتواريخ المعلنة، حيث تم تحديد تاريخ 19 أوت المقبل كآخر أجل لعملية تجديد المنح.

وتتم عملية التسجيل عبر المنصة الرقمية المعدّة لهذا الغرض، إضافة إلى إيداع الملفات على مستوى الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية، التي ستتكفل بدورها بعملية إيداع ملفات الطلبة في المنصة.

وبخصوص العودة إلى أرض الوطن، أوضحت الوزارة بأنه “بالنسبة للطلبة الذين أنهوا تكوينهم، سوف يتم التكفل بتذاكر العودة النهائية إلى أرض الوطن من قبل مؤسساتهم الأصلية”.

أما بالنسبة للطلبة الذين استفادوا من منحة دراسية برسم سنة 2020 – 2021 في كل من المجر، إيرلندا وإسبانيا، أكدت الوزارة بأن “ملفاتهم ليست لها الأولوية، فهم غير معنيين بالعودة خلال العطلة الصيفية حتى يتسنى لهم التقدم في دراستهم، بما أن سريان تكوينهم كان في نهاية سنة 2020 وبداية سنة 2021”.

من جهة أخرى، أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تعليمة جديدة يتضمن فحواها الشروط الجديدة الخاصة بالتكوين الإقامي في الخارج، أين حدّدت مدة التكوين بأقل من 15 يوما، فيما تم اشتراط سن لا يتجاوز 27 عاما .

وحسب التعليمة التي تحوز “النهار” على نسخة منها، فإن التكوين قصير المدى يشتمل على العديد من المزايا، أهمها تربصات تحسين المستوى، الإقامة العلمية قصيرة المدى ذات المستوى العالي، التي تتراوح مدتها بين 7 و ١٥ يوما، والمشاركة في التظاهرات العلمية التي لا تتجاوز مدتها 7 أيام.

ويتمثل أصناف المعنيين من تربصات تحسين المستوى في الخارج، في المدرسين الباحثين والدارسين والباحثين الاستشفائيين الجامعيين والباحثين الدائمين الذين يحضّرون أطروحة “دكتوراه”، الطلبة غير الأجراء المسجلون في “الدكتوراه” والطلبة المسجلون في السنة الثانية “ماستر” أو “ماجستير”، والطلبة المقيمون في العلوم الطبية في طور التكوين، كما يمكن أن يستفيد المتربصون الباحثون، المدرسون الباحثون، الاستشفائيون الجامعيون والباحثون الدائمون الذين يحضّرون أطروحة “دكتوراه”، والطلبة غير الأجراء المسجلون في “الدكتوراه” والطلبة المسجلون في السنة الثانية “ماستر” أو “ماجستير”، والطلبة المقيمون في العلوم الطبية في طور التكوين.