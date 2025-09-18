وزارة التعليم العالي تمنح مديري الجامعات صلاحيات تعيين جديدة

في خطوة تهدف إلى تعزيز استقلالية تسيير المؤسسات الجامعية وترسيخ مبادئ الحكامة الرشيدة وتبسيط الإجراءات الإدارية، وقع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025، قرارًا يمنح بموجبه تفويضًا لمديري المؤسسات الجامعية لممارسة سلطة التعيين في عدد من المناصب الإدارية داخل الكليات والمعاهد.

ويأتي هذا القرار بعد موافقة المديرية العامة للوظيفة العمومية، ويشمل المناصب التالية:

نائب عميد الكلية،

رئيس القسم في الكلية،

مساعد رئيس القسم في الكلية،

المدير المساعد في المعهد،

رئيس القسم في المعهد.

ويُعتبر هذا الإجراء جزءًا من الإصلاحات الجارية في قطاع التعليم العالي، والتي تهدف إلى تمكين المؤسسات الجامعية من مزيد من المرونة في تسيير شؤونها الداخلية، بما ينعكس إيجابًا على الأداء الإداري والبيداغوجي.