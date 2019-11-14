وزارة التعليم العالي تمنع الترويج للمترشحين للرئاسيات بمؤسساتها

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وزارة التعليم العالي تمنع الترويج للمترشحين للرئاسيات بمؤسساتها
بقلم نادية بن طاهر

طالبت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مؤسسات قطاعها، بمنع الترويج لأي مرشح للإستحقاقات المقبلة، أو الإشهار له.

وبعثت الوزارة، مذكرة لمديري مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، والمدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية، تتعلق بنشاطاتهم خلال الحملة الإنتخابية.

وذلك تجنبا لأي إستغلال سياسي لفضاءات مؤسسات القطاع وإمكاناتها، في هذا الإستحقاق الوطني.

كما قامت الوزارة، بإرجاء جميع الأنشطة ذات الطابع غير البيداغوجي، إلى ما بعد تاريخ 12 ديسمبر، بما ذلك التظاهرات العلمية والرياضية.

وطلبت الوزارة من المعنيين، إسداء التعليمات إلى مصالحهم وهيئاتهم الإدارية والعلمية من أجل المحافظة على السير العادي لمؤسسات القطاع، وجعلها في منأى عن أي توظيف لا يتعلق بمهامها القانونية.

وكذا الحرص التام على التحلي بالحياد المطلق، إتجاه الاستحقاق المقبل، من قبل مؤسسات القطاع.

وزارة التعليم العالي

مذكرة وزارة التعليم العالي


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