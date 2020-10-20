وزارة التعليم العالي تناقش انشغالات الباحثين الدائمين

عُقد لقاء اليوم الثلاثاء، بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مع ممثلي النقابة الوطنية للباحثين الدائمين والاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

وحسب بيان للوزارة، نقلته وكالة الأنباء، خصص اللقاء، لمناقشة عدد من الانشغالات التي تخص الباحثين الدائمين.

وتمثلت هذه الانشغالات في “علاقات العمل ببعض مراكز البحث ومسألة السكن والمسار المهني للباحث الدائم وتمويل البحث العلمي بمراكز البحث والتربصات بالخارج”.

وجرى هذا اللقاء في جو سادة النقاش الثري والبناء، وتم اقتراح متابعة النقاش على مستوى لجان متخصصة في كل انشغال من المسائل المعروضة.