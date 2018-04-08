وزارة التعليم العالي : تنصيب لجنة وطنية لإعادة النظر في خارطة التكوين

وكشف المدير العام للتعليم والتكوين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي غوالي نورالدين، أنه سيتم إعادة النظر في خارطة التكوين لتتماشى واحتياجات القطاعات.

وأعترف مثل عن وزارة التعليم العالي عوالي، بأن التكوينات المتاحة حاليا لا تفي بالغرض.

مؤكدا خلال نزوله ضيفا على أمواج الإذاعة الوطنية، أنه سيتم تنصيب لجنة وطنية هذا الإثنين للنظر في خريطة التكوين.

وقال مسؤول بالوزارة، “أن 55 بالمائة من خريجي الجامعات والمدارس العليا متخصصون في العلوم الانسانية والاجتماعية بينما يشكل خريجو العلوم التقنية 45 بالمائة”.

وأكد المتحدث ذاته، أن الوزارة تتجه لمأسسة العلاقة بين الجامعة والشريك الاجتماعي والاقتصادي.

بهدف إدراج تخصصات جديدة وفق المهن التي ظهرت مؤخرا بالتنسيق مع المتعاملين الاقتصاديا.

والتخلي عن تخصصات تجاوزها الزمن والتوجه إليها من قبل الطلبة أصبح ضئيلا.

وأكد غوالي،” أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لا تملك ارقاما دقيقة عما توفره سوق العمل لخرجي الجامعات أو القطاعات”.