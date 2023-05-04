وزارة التعليم العالي.. توأمة بين الجامعات الجزائرية والأذرابيجانية

استقبل أمس وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمقر الوزارة، سفير جمهورية أذربيجان بالجزائر، تورال أنار أوغلو رضاييف.

كما تمحورت المحادثات بين الطرفين حول تعزيز وتكثيف التعاون والتبادل بين الجامعات الجزائرية ونظيراتها الأذربيجاني. من خلال التوأمة بين المؤسسات الجامعية، خاصة وأن علاقة بلدينا مميزة جدا. حيث كان لأساتذة من جمهورية أذربيجان فرصة التدريس والتأطير بالجامعات الجزائرية.

وفي نفس السياق، أبرز وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، التطور الذي تشهده الجامعة الجزائرية. وتفتحها أكثر على العالم. ودعا السفير الأذربيجاني لتفعيل وتقوية علاقات التبادل والحركية. سواءا للأساتذة في مختلف المجالات والعلوم “رياضيات، محروقات، أنظمة ذكية”. من جانب، وحركية أكثر لطلبتنا في الإتجاهين.

كما وجه الوزير، دعوة لنظيره في جمهورية أذربيجان لزيارة الجزائر وجامعاتها تقوية للعلاقات. وفتح أفق تعاون علمية بحثية جديدة. ومن جانبه، شكر سعادة سفير جمهورية أذربيجان لدى الجزائر تورال أنار أوغلو رزاييف، الوزير على حفاوة الإستقبال، منوها على نوعية العلاقات بين الجزائر وجمهورية أذربيجان، خصوصا بعد زيارة رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف، ووزير الطاقة وكذا رئيسة البرلمان، والتي أصبحت قوية أكثر، خاصة أن دولتينا، لهما نفس المواقف السياسية، و نشترك كثيرا في الثقافة، وقاسم الدين، وهذا هذا ماتأكد من خلال زيارة الوزير الأول السيد أيمن عبد الرحمن لجمهورية أذربيجان.

وبخصوص إتفاقية التعاون بين الجامعات الجزائرية والجامعات الأذربيجانية، أكد االسفير على إستعدادهم التام لإمضاء هذه الإتفاقية. وهم جد مسرورون بمستوى العلاقات والتعاون بين بلدينا.