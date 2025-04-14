وزارة التعليم العالي توضح بشأن التربصات العلمية بالخارج

وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مراسلة الى مديري المؤسسات الجامعية أوضحت من خلالها التعامل معايير الانتقاء للقبول. في برنامج الحركية قصيرة المدى في الخارج ولضمان التطبيق الموحد لهذا القرار من طرف جميع المؤسسات الجامعية والبحثية،

وأكدت الوزارة أنه بخصوص تمديد أجل استهلاك التربص في حال حدوث ضرورة أو قوة قاهرة، يتعين على كل مؤسسة جامعية أو بحثية تقديم طلب التمديد. إلى الجهات المختصة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي (مديرية التعاون والتبادل الجامعي). مرفقًا بمبررات طلب التأجيل بالإضافة إلى رأي مدير المؤسسة الجامعية أو البحثية، لتتمكن المصلحة المختصة من البت في الأمر.

أما بخصوص الحركية قصيرة المدى للمستخدمين الإداريين والتقنيين في ما يتعلق بتاريخ الحصول على الشهادة الجامعية. وجب التأكيد على أن المرسوم الرئاسي رقم 196-14 المؤرخ في 6 جوان 2014 في مادته 10. قد اشترط الحصول على شهادة جامعية على الأقل للاستفادة من تربص قصير المدى في الخارج. دون تحديد ما إذا كان الحصول عليها قبل أو بعد التوظيف. هذا ما أكده أيضا القرار الوزاري رقم 255 المؤرخ في 25-02-2024.

وبناءً عليه، فإن أي موظف حاصل على شهادة جامعية ويستوفي شروط الحركية قصيرة المدى في الخارج يحق له المشاركة في الانتقاء.