وزارة التعليم العالي توضح بشأن المشاركة في الملتقيات العلمية الدولية

وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مراسلة إلى رؤساء الندوات الجهوية. تضمن فحواها بعض التوضيحات حول المشاركة في الملتقيات العلمية الدولية.

وجاء في المراسلة التي تحوز” النهار أون لاين “على نسخة منها أن المشاركين. لا يتحصلون على تراخيص من مؤسساتهم الجامعية والبحثية للمشاركة في مثل هذه الملتقيات.

كما جاء في نص المراسلة ” لقد لفت إلى انتباهنا مؤخرا، مشاركة بعض الأساتذة والطلبة في التظاهرات العلمية ذات الطابع الدولي. والتي يتم عقدها حضوريا. أو عبر تقنية التحاضر عن بعد، من داخل الوطن أو خارجه دون إعلام أو ترخيص الهيئات المخولة على مستوى مؤسساتهم الجامعية والبحثية. مما قد يتسبب في حدوث مغالطات ناتجة عن إساءة استخدام بعض الآراء ووجهات النظر. أو بصبها في غير سياقها الصحيح واستغلالها لأغراض سلبية لا تمت صلة بمجال التعليم العالي والبحث العلمي.

وفي هذا الصدد تضيف المراسلة “يطلب من جميع المؤسسات الجامعية والبحثية تحسيس المشاركين. في مثل هذه التظاهرات بضرورة حصولهم على ترخيص مسبق من مؤسساتهم. حتى وإن كانت هذه الأخيرة لا تندرج ضمن برنامج الحركية القصيرة المدى”.