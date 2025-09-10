وزارة التعليم العالي توظف في هذه المناصب 

فتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باب التوظيف لحاملي شهادة الدكتوراه غير الأجراء بعقود عمل.

ووفقًا لبيان الوزارة، سيتم توظيف حاملي شهادة الدكتوراه غير الأجراء بعقود عمل للمساهة في تنفيذ مشاريع وأعمال بحث وتطوير لدى بعض مراكز البحث.

وأوضحت المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لدى الوزارة ان عدد المناصب المفتوحة يقدر بـ 185 منصبًا، موزعة على 10 مراكز بحث. مرتبطة بمشاريع بحث وتطوير وابتكار متعددة التخصصات في بعض الميادين.

ويمكن التسجيل في مركز واحد فقط.

وأكدت المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لدى الوزارة أن الترشحات يتم إيداعها عن طريق المنصة الرقمية:

https://candidature.dgrsdt.dz

وأشارت الوزارة إلى أن هذا النوع من التوظيف يسمح للمعني التمكن من اكتساب خبرة تحتسب لدى توظيفه وكذا في مساره المهني بعد التوظيف الدائم لدى المؤسسات الجامعية والبحثية.

كما أن هذا النوع من التوظيف بعقود عمل يقتصر على مهام محددة للمشاركة في التنفيذ المرن والهادف لأعمال البحث والتطوير. مع انتقاء المهمة المسندة للمعني وفق نقاط القوة ومجال التدخل التي يتمتع بهما.

