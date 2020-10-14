وزارة التعليم العالي تُحدد رزنامة العطل الجامعية

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، رزنامة العطل الجامعية بعنوان السنة الجامعية 2020/2021.

وحسب بيان للوزارة، تحدد العطلة الجامعية الفصلية للسنة الجامعية 2020/2021 بالنسبة لفصل الشتاء ابتداء من يوم الخميس 24 ديسمبر 2020 مساء إلى يوم السبت 2 جانفي 2021 الثامنة صباحا.

وتحدد العطلة بالنسبة لفصل الربيع ابتداء من يوم الخميس 11 مارس 2021 مساء، إلى يوم السبت 20 مارس 2021 الثامنة صباحا.

كما حددت الوزارة، عطلة فصل الصيف ابتداء من يوم الخميس 15 جويلية 2021 مساء، إلى غاية يوم السبت 4 سبتمبر 2021 الثانمنة صباحا.

وأشار البيان، بأنه يمكن لمؤسسات التعليم العالي التي عرفت تأخرا في إنجاز الأعباء البيداغوجية والعلمية، تمديد السنة الجامعية إلى غاية 31 جويلية 2021.

كما أعلنت الوزارة، إن هذه الإجراءات، لا تطبق على الموظفين الإداريين والتقنيين وأعوان المصالح.