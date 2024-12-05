وزارة التعليم العالي تُطالب بحصيلة مناقشة رسائل الدكتوراه

وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مراسلة إلى رؤساء الندوات الجهوية بخصوص حصيلة مناقشة أطروحة الدكتوراه. للمستفيدين من برنامج التكوين الإقامي بالخارج.

وطالبت الوزارة من المؤسسات الجامعية تزويدها بحصيلة مناقشة أطروحة الدكتوراه للمستفيدين من برنامج التكوين الاقامي قبل تاريخ 15 ديسمبر.

هذا وكانت الوزارة قد أعلنت سابقا عن فتح مجال الترشيحات للقبول في برنامج التكوين بالخارج في إطار في البرنامج الوطني الاستثنائي وذلك لفائدة الأساتذة الباحثين ، والباحثين الدائمين الذين يحضرون لأطروحة الدكتوراه, طبقا لبرنامج التكوين الإقامي بالخارج.

ودعت الوزارة طلبة الدكتوراه الذين تتوفر فيهم شروط القبول في برنامج التكوين الإقامي بالخارج تقديم ترشيحاتهم لدى المؤسسة الأصلية.