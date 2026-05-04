وزارة التعليم العالي تُطلق تكوينا لتعزيز نظام الجودة بالجامعات

انطلقت، اليوم الاثنين، أشغال الدورة التكوينية الرابعة حول شهادة ISO 9001:2015. بمقر الندوة الجهوية لجامعات الغرب (CRUO) على مستوى جامعة وهران 2 محمد بن أحمد، بتنظيم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك.في إطار مساعي عصرنة التسيير الإداري وتحسين جودة الخدمات الجامعية.

وتركّز هذه الدورة، الممتدة إلى غاية 07 ماي الجاري، على التكوين. في مجال التدقيق الداخلي وفق المعايير الدولية. بهدف تأهيل إطارات وممثلي المؤسسات الجامعية الأكثر تقدماً. في تطبيق نظام تسيير الجودة، تحضيراً للشروع في عمليات التدقيق الداخلي خلال الفترة المقبلة.

وقد أشرف على افتتاح هذه الفعالية رئيس الندوة الجهوية لجامعات الغرب، الأستاذ أحمد شعلال، حيث أكد في كلمته على أهمية هذه المرحلة في مسار اعتماد نظام الجودة داخل مؤسسات التعليم العالي، مذكّراً بالبرنامج المسطر من طرف الوزارة الوصية لتحقيق هذا الهدف في أقرب الآجال.

وأشار المتحدث إلى أن الحصول على شهادة ISO 9001:2015 يعد خطوة استراتيجية نحو تحسين الأداء المؤسساتي، وتعزيز الحوكمة الجامعية، بما ينسجم مع الإصلاحات التي يشهدها قطاع التعليم العالي في الجزائر.

وتندرج هذه الدورة ضمن سلسلة من التكوينات المبرمجة وطنياً.والتي تهدف إلى مرافقة الجامعات. في تبني أنظمة تسيير حديثة قائمة على معايير الجودة والنجاعة.