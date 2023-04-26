وزارة التعليم العالي تُطلق 6 منصات رقمية الأسبوع المقبل

من المنتظر أن تطلق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 6 منصات رقمية الأسبوع المقبل. ليصبح العدد الاجمالي للمنصات 35 منصة في انتظار بلوغ هدف 42+4 منصات, ويكون قطاع التعليم العالي. بذلك قد بلغ شوطا كبيرا في مجال إنجاز المخطط الإستراتيجي لرقمنة نشاطاته المكون من 7 محاور. و16 برنامجا و102 برنامج عملياتي.

وقد اكدت الوزارة أنه نهاية كل شهر سيتم اطلاق المنصات الرقمية وهذا إلى غاية شهر جوان. قصد رقمنة الجانب البيداغوجي والتكويني ،والخدمات الجامعية وإدخال الجامعة عالم الرقمنة من بابها الواسع .

وكان وزير القطاع قد أكد أمس إلى أن القطاع “تمكن من تحقيق الرقمنة في مجالات الحوكمة. والتكوين والبحث العلمي والخدمات الجامعية بنسبة 100 بالمائة, بشكل جعل الطالب يتعامل مع إدارته ومع مكونيه بصفر ورقة.