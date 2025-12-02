وزارة التعليم العالي تُعلن عن اطلاق مسابقة الدكتوراه.. وهذا تاريخ إجرائها

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إطلاق مسابقة الالتحاق بالطور الثالث (دكتوراه) بعنوان السنة الجامعية 2025/2026. وذلك في إطار مدارس الدكتوراه التي سيتم تنظيمها عبر خمس جامعات وطنية. بالتعاون مع عدد من المدارس العليا ومراكز البحث.

وحسب بيان الوزارة، ستُجرى المسابقة على مستوى كل من جامعة سطيف 1، جامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين، جامعة تلمسان، جامعة عنابة. وجامعة سيدي بلعباس، وذلك بالتنسيق مع 13 مدرسة عليا ومركزي بحث.بهدف دعم التلاقح المعرفي في مجالات البحث العلمي والابتكار. وتعزيز الشراكات الأكاديمية واتفاقيات التعاون.

وفي هذا الإطار، تم تخصيص 706 مقاعد بيداغوجية موزعة على 18 شعبة عبر مختلف مدارس الدكتوراه المعتمدة. مما يتيح فرصًا أكبر أمام الطلبة الراغبين في مواصلة مسارهم العلمي والبحثي.

وأكدت الوزارة أن المسابقة ستُجرى خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 31 جانفي 2026، باعتماد مقاربة رقمية بالكامل. حيث سيتم تنظيم كل مراحلها حصريًا عبر النظام المعلوماتي المدمج. في خطوة إضافية نحو رقمنة الخدمات الجامعية وتحسين شفافية وفعالية العملية.

كما سيتم إيداع الترشحات للمسابقة وتأكيد الخيارات من طرف المترشحين من: 13 إلى 22 ديسمبر 2025. عبر الرابط التالي :Https://progres.mesrs.dz/doctorat_visibilité