وزارة التعليم العالي تُفنّد “إشاعة” تحديد رزنامة الامتحانات الجامعية

فنّدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ماأسمته بـ”الإشاعات”، التي رُوّجت لها بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول تحديد الوزارة لتواريخ الامتحانات.

وأكدّت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء، أنّ تحديد رزنامة الامتحانات بكل مؤسسة جامعية، هي من صلاحيات المجالس العلمية واللجان البيداغوجية المكونة أساسا من ممثلي الأساتذة والطلبة على مستوى كل مؤسسىة.

وأضاف البيان،” أنّه وفق النصوص القانونية والتنظيمية السارية المفعول في هذا المجال، ولادخل للوزارة في تحديد تواريخ الامتحانات لا من قبل ولا في الوقت الحالي”.