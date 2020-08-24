وزارة التعليم العالي: لا وجود لسنة جامعية بيضاء

أكد المدير العام للتعليم والتكوين العاليين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بوعلام سعيداني، أنه لا وجود لسنة جامعية بيضاء.

وكشف سعيداني عن الإجراءات الوقائية التي سطرتها الوزارة لاستقبال الدخول الجامعي الجديد.

وأعلن سعيداني لدى نزوله ضيفا في برنامج هذا الصباح بالتلفزيون العمومي الجزائري عن إحداث بروتوكول إطار، الذي يضبط ملزمات استئناف الدراسة على مستوى الجامعات، وهذا للحفاظ على صحة الأسرة الجامعة، معتبرا ذلك من أولويات القطاع.

وأشار المتحدث أن البروتوكول الذي وضعته وزارة التعليم العالي، تم استحداثه بالتشارك مع الشركاء الاجتماعيين من أساتذة ونقابات الأساتذة، الجمعيات الطلابية ونقابات الطلبة.

ويرتكز البروتكول على أربع نقاط أساسية هي الجانب الصحي، البيداغوجي، الإجتماعي ورزنامة العودة إلى الدراسة.

وفي حديثه عن السنة الجامعة 2019 – 2020، أكد أنه لا وجود لسنة بيضاء.

وقال في السياق “بعد إقرار الحجر الصحي في 12 مارس الماضي، تم توقيف الدراسة حضوريا، حيث باشر القطاع في تقديم دروس عن بعد”.

وأكد أن أن السنة الجامعية ستختتم في ظروف جيدة، هذا باستكمال البرامج البيداغوجية خلال منتصف سبتمبر.

وأوضح أنّ ثلثي البرامج البيداغوجية المقررة لسنة 2019 – 2020 قد استكملت وبقي منها الثلث فقط.