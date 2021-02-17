وزارة التعليم العالي: هذه هي التدابير الصحية لتنظيم مسابقات الإلتحاق بالتكوين في الدكتوراه

أقرّت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التدابير الصحية لتنظيم مسابقات الإلتحاق بالتكوين في الدكتوراه.

وحسب بيان للوزارة، فقد تم إعداد التدابير على أساس البروتوكول الصحي لتسيير السنة الجامعية 2020/2021 في ظل جائحة كورونا.

ويرتكز البروتوكول الصحي على ضرورة تهيئة القاعات المخصصة لإجراء المسابقة، وتنظيم عملية الإلتحاق بالأماكن المخصصة لإجراء المسابقة.

بالإضافة إلى تهوية القاعات المخصصة لإجراء المسابقات بصفة مستمرة، كما يجب أن لا تتعدى نسبة شغل القاعات والمدرجات 30 بالمائة.

كما شددت الوزارة على التنظيف والتعقيم الدوري لأماكن اجراء المسابقات، ومضاعفة وتعزيز نقاط غسل الأيدي.

أما بالنسبة للإحترازات الصحية، فأكدت الوزارة على وجوب توفير المحلول المعقم الكحولي بجميع أماكن إجراء المسابقة.

بالإضافة إلى إلزامية إرتداء القناع الواقي، وضرورة قياس درجة حرارة المترشحين، واحترام التباعد الجسدي.

ومن مسؤولية الأسرة الجامعية في احترام التدابير الصحية الوقائية، تنظيم عملية الإلتحاق بالأماكن المخصصة لإجراء المسابقة.

وكذا تنظيم عملية التجوال داخل الحرم الجامعي، مع منع التجمعات منع دخول كل شخص أجنبي للأماكن المخصصة للمسابقات.