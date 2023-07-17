وزارة التعليم العالي.. هكذا ستكون التسجيلات الجامعية بداية من 19 جويلية

قال جمال بوقزاطة مدير التكوين والتعليم العالي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوزارة على أهبة الإستعداد لاستقبال الطلبة الناجحين في شهادة البكالوريا في أحسن الظروف. إذ سيتم لأول مرة الاستغناء نهائيا على النظام الورقي لصالح التطبيقات الرقمية.

وقال بوقزاطة خلال استضافته بالقناة الإذاعية الأولى، بأن التسجيلات الأولية للناجحين ستنطلق خلال الفترة الممتدة من 19 إلى 22 جويلية الجاري. مشيرا إلى أنه يتعين على الطلبة و أوليائهم الإطلاع جيدا على المنشور الوزاري الخاص بعمليات التوجيه لتفادي ضياع الفرص أثناء عمليات ملئ بطاقات الرغبات إلكترونيا.

كما تحدث بوقزاطة عن إستحداث منصة “إسألني” من أجل مرافقة الطلبة على حسن الإختيار إضافة إلى منصة “شات بوت”. وهو تطبيق يعتمد على الذكاء الإصطناعي وبإمكانه الإجابة على مئات الأسئلة المتداولة والتي قد تتبادر إلى ذهن الطلبة.

وبخصوص الرغبات، كشف مدير التكوين و التعليم العالي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. أنه يتعين على الطلبة اختيار عشر رغبات شريطة أن تتضمن اختيارين من نظام” أل أم دي”. كما يمكن أيضا اختيار ست رغبات مع اختيارين من نظام ” الأل أم دي” المحلي أو الجهوي.

وبخصوص هياكل الإستقبال، أعلن بوقزاطة بأنه سيتم إستقبال ما يقارب 40 ألف مقعد بيداغوجي. مما سيرفع قدرات الإستقبال للقطاع بأكثر من مليون و 500 ألف مقعد على المستوى الوطني. مضيفا أن مايميز الدخول للطلبة هو رقمنة مسار جميع عمليات التوجيه والتسجيلات الأولية والنهائية. وذلك في إطار عملية الحوكمة الجامعية بعد إستفادة القطاع من المخطط التوجيهي الرقمي.