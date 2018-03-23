وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تفتح مجال الترشيحات للقبول في برنامج التكوين الإقامي بالخارج

اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الخميس في بيان لها عن فتح مجال الترشيحات للقبول في برنامج دكتوراه بالخارج.

في اطار البرنامج الوطني الاستثنائي وذلك لفائدة الاساتذة الباحثين والباحثين الدائمين الذين يحضرون لأطروحة الدكتوراه.

طبقا لبرنامج التكوين الاقامي بالخارج للسنة الجامعية 2018-2019.

ودعت الوزارة طلبة الدكتوراه الذين تتوفر فيهم شروط القبول في برنامج التكوين الاقامي بالخارج تقديم ترشيحاتهم لدى المؤسسة الاصلية.

تجدر الاشارة بانه تم تزويد المؤسسات الجامعية ومراكز البحث التابعة لقطاع التعليم العالي.

بالشروط القانونية وشروط القبول ومكونات ملف الترشح وآجال تقديم الترشحات وكيفية انتقاء الملفات على مستوى المؤسسات الاصلية.

الندوة الوطنية للجامعات، الندوات الجهوية للجامعات ولجنة الخبراء لدى اللجنة الوطنية للتكوين وتحسين المستوى بالخارج.

وحث البيان المعنيين الى زيارة المواقع الالكترونية للوزارة، الندوة الجهوية لجامعات الشرق، الندوة الجهوية لجامعات الغرب والندوزة الجهوية لجامعات الوسط .

للاطلاع على برنامج التكوين وشروط الاستفادة ومكونات الملف واستمارة الترشح.