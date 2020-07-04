وزارة التكوين: إستئناف الدروس يوم 30 أوت 2020

أعلنت وزارة التكوين والتعليم المهنين، ان استئناف الدروس، سيكون يوم الأحد 30 أوت 2020.

وجاء في منشور للوزارة، موجه إلى مدراء مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين، لاتخاذ التدابير اللازمة من أجل إستدراك التأخر المسجل نتيجة توقف الدراسة بسبب كورونا.

وسيتم إستئناف الدراسة بالتاريخ السالف الذكر، بالنسبة للفئات التالية:

المتربصون المستمرون بالنسبة لكل السداسيات وفي المستويات الخمسة.

المتربصون المسجلون في دخول فيفري 2020 الذين باشروا التكوين وانقطعوا عنه بسببب جائحة كوورنا، بما فيه التكوين التأهيلي والتكوين عن طريق المعابر.

التلاميذ المستمرون ضمن مسار التعليم المهني المحضر لنيل شهادة التعليم المهني “BEP” لإستدراك الدروس وإجراء التقييمات المستمرة للانتقال من سداسي إلى سداسي أعلى، ومن سنة إلى سنة أعلى.

التلاميذ الذين هم في نهاية الطور ضمن مسار التعليم المهني المحضر لنيل شهادة التعليم المهني “BEP”، لاستدراك الدروس وإجراء التقييمات المستمرة وتقديم مشروع نهاية التكوين.

التلاميذ الذين يحضرون لنيل شهادة التعليم المهني من الدرجة الثانية، لاستدراك الدروس وإجراء التقييمات المستمرة من أجل المشاركة في الإمتحان النهائي الوطني لمواد التعليم العام.

وستسمح عملية استئناف الدروس لهذه الفئات وفي هذه الفترة، من تحرير مناصب بيداغوجية جديدة للدخول المقبل 2020/2021، مما سيمكن من استقطاب أكبر عدد ممكن من طالبي التكوين والتعليم المهنيين.