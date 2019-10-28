وزارة التكوين تحدد موعد العطلة الشتوية

كشفت، وزارة التكوين والتعليم المهنيين، مساء اليوم الإثنين، في بيان لها عن موعد العطلة الشتوية للموسم الحالي.

وقال بيان الوزارة، أنّ عطلة فصل الشتاء الخاصة بوزارة التكوين التي مدتها 15 يوم، في نفس رزنامة العطلة الشتوية لقطاع وزارة التربية.

وأكدّ وزير التكوين دادة بلخير موسى، وفقا لذات المصدر، لدى إجتماعه مساء اليوم، مع إطارات الوزارة، وأعضاء

لجنة الشراكة، أن العطلة الشتوية ستكون من يوم الخميس 19 ديسمبر مساء إلى غاية 5 جانفي 2020 صباحا.

أي ما يتزامن مع العطلة الشتوية التي تخص قطاع وزارة التربية الوطنية.